“Vždy sa radšej nechaj okradnúť” a iné rady od kolumbijských príbuzných.

Na ľavom zápästí má môj kolumbijský manžel jazvu. Priestrel. “Mal som v aute zapnutú muziku, nepočul som, že kričia, aby som zastavil. Zrazu streľba. Zakryjem si tvár. Prúd krvi. Jednou rukou sa odšoférujem do nemocnice a tam už

len čiernota…” A, čo chceli? “Auto… “

Nepoznám veľa historiek z manželovej Medellinskej mladosti. Nemám žalúdok ani na bežnú spravodajskú reláciu, a tak ho po pár príbehoch z Medellinu osemdesiatych rokov prosím o tvrdú cenzúru: Mestom blúdiace deti, ktorým “zmizli” rodičia? Ticho vystrieľaných dedín? Fakt nepotrebujem vedieť viac, ďakujem, preferujem v Medelline naďalej žiť v sladkej nevedomosti.

Visit Colombia, the most welcoming place on Earth.

Známi sa ma často pýtajú: Je Kolubia ešte stále nebezpečná?

Od podpísania mierovej dohody s ozbrojenými silami v 2016 láka Kolumbia turistov na svoju hruď blýskavými youtube klipmi so sloganmi typu “Navštívte Kolumbiu, najprívetivejšie miesto na zemeguli.” Šťastne tancujúce deti, úslužní domáci, symbolicky sa otvárajúce dvere …(presne vidím, ako si viete tú slaďárnu predstaviť ). Aká je však realita mierových kolumbijských ulíc?

Štatistiky si tu teraz vymýšľať nejdem a na serióznu rešerš som lenivá. Pravda je taká, že v Medelline bývam rok a neskrivil sa mi tu vlas (trikrát klop na drevo). Je to najprívetivejšie miesto na zemeguli? Doposiaľ som nenavštívila prívetivejšie. Cítim sa tu bezpečne? Áno. Počula som z prvej ruky o hrozných kriminálnych činoch? Tiež áno. Vyhla by som sa nebezpečenstvu aj bez branného výcviku a rád od mojich kolumbijských príbuzných? Bohvie…

Idem vám teraz ponúknuť rebríček piatich cenných rád typu Halina Pawlowská, ktorých je určite plný každý bedeker, a to pod názvom “Jak přežít Kolumbii”?

Áno, tu je, nech sa páči:

1. Keď ťa budú chcieť okradnúť, nechaj sa.

Spočiatku mi prišlo podivné, že švagor svoj pártisícový bicykel na ulici skrátka odovzdal kriminálnikom a poďho domov peši. Že manžel prišiel bosý: Davaj, vyzúvaj značkové tenisky! Dobre.

Rada však znie: nikdy neriskuj! Je pravdepodobné, že sú ozbrojení. Žijú kilometre pod hranicou chudoby a hladujú im deti. Stratiť nemajú čo. Ty bicykel a topánky nahradíš, život nie.

2. Schovaj to!

“Mňa porazí…ona si kľudne nechá na stole laptop a ide si do reštauračného vagóna. V Kolumbii už by bol trikrát predaný na súčiastky”, predýchava manžel návštevu Slovenska. Smartfóny, vykúkajúce zo zadných vreciek, osamelé peňaženky na stoloch v café, kabelky na kinostoličkách… “Dávam Slovákovi v Kolumbii minútu. Maximálne dve!”

Turistu v Medelline rozpoznám už aj ja: zovšadiaľ mu trčia drahé elektronické hračky, sem pas, tam peňaženka. Scéna z Čeľustí, žraloky nablízku, cvak cvak…Z okoloidúcej motorky ti mobil vyfúknu v sekunde. Fakt krásna scenéria do instastorky? Zapamätaj si ju. Zvoní? Nech, teraz si na ulici.

3. Monitoruj okolie

“Mňa najviac na vás Európanoch fascinuje tá vaša nevinná nevšímavosť, “ mudruje sused, čo sa práve vrátil z Talianska. “Sedíte v reštike a netušíte, kto sedí naokolo a čo má oblečené. My Kolumbijčania sa neustáleho cestovania a upodozrievania okolia bohužiaľ nikdy nezbavíme.”

Má asi pravdu, vynorí sa mi spomienka, z ktorej ma doteraz oblieva: obzriem sa a vidím maminku samu v strede pofidérnej Medellinskej uličky: zastane a so záujmom si fotí graffiti. Meter od nej chlapík…pol metra… “Maaaamiiiii!” Netuší, čo panikárim. Chlapík je fuč.

4. Nepoznáš? Nelez tam

Rada stručná: Dobrodružné typy…do ruky bedeker, zaplatiť sprievodcu. “Rande so svojím mestom” sa nie vždy končí romantickým bozkom. Sú štvrte, do ktorých nepáchnu ani miestni…

5. Nes*r hada bosou nohou.

“Poď von na férovku!” “Fakjú brácho” a iné perly sa ušli manželovi v Česko-slovenských krčmách. Národná potreba do niekoho pozapárať a následne mu pár na papuľu naložiť sa zdá manželovi vtipná. Alkospory sa v Kolumbii neriešia päsťami. Ozbrojený je tu skoro každý, a tak pri pive vyrýva len samovrah.

P.S. Z rovnakého dôvodu by som nikomu ani nešla flirtovať s frajerkou.

Voilà! Drámy som tu teda narobila hojne.

Už len finále, ako balím kufre, schmatnem dieťa a idem žiť na miesto s najnižšou kriminalitou na zemeguli…

Mám ale už na dnes iný plán. Zájdeme s Adelkou na tržnicu kúpiť čerstvé ovocie, zjeme ho v parčíku na hojdách a pokonverzujeme na lavičke so susedmi. Najprívetivejšími na svete.